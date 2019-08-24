قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة وجهت المحافظات بفتح الباب أمام الشباب الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التدريبي للصناعات الحرفية بالمجان بالتواصل مع إدارات الصناعات الحرفية بدواوين عموم المحافظات حاليا لتسجيل بياناتهم والاستفادة من الدورات التي تعقد قريبا بهدف خلق جيل جديد من العمالة الماهرة وسد الفجوة في سوق العمل، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تهدف إليها الوزارة بعمل التدريب التحويلي للشباب.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يولي اهتماما كبيرا بالشباب والعمل على خلق فرص عمل لهم وفق توجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أن الوزير حريص على تدريب الشباب قبل البدء في أي مشروع صغير وبعد انتهاء فترة التدريب يمكن للشباب الحصول على قروض عن طريق برنامج توفره الوزارة "مشروعك" أو صندوق التنمية المحلية وتقديم قروض ميسرة وسريعة للراغبين وتوفير فرص عمل للشباب و المرأة.