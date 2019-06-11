قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي عدد المشروعات التي جري تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية المجتمعية "مشروعك " خلال شهر مايو 2019 بلغ 53 مشروع مختلف النشاط بتكلفة 208 مليون جنيه، وفرت 97 فرصه عمل لأبناء المحافظة.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة تدعم كافة الشباب الراغب في تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتعمل على خلق أفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

هذا ويبلغ إجمالي عدد المشروعات التي جري تمويلها من مبادرة مشروعك حتى الآن هو 3354 مشروع، بقيمة 132.8 مليون جنيه بإجمالي عدد 6349 فرصة عمل.