غدا.. قطع المرافق عن مخالفي تقنين أراضي الدولة بكفر الشيخ

وجه الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، بانطلاق حملات "استعادة حق الشعب"، بداية من غدا الأحد، لقطع المرافق عن الحالات غير الملتزمة في التقنين لأراضي الدولة والمتقاعسين عن سداد أموال الشعب.

جاء ذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وتعديلاته، وإلحاقا للكتب الدورية الصادرة بشأن طلبات التقنين غير الجادة والتي تشمل الحالات التي لم يسدد أصحابها رسوم الفحص والمعاينة، إضافة إلى كافة الحالات التي سبق وتم رفضها من اللجنة المشكله بقرار المحافظة رقم 15793لسنة 2018، وكذا الطلبات التي جرى الموافقة عليها ولم يستكمل أصحابها إجراءات التعاقد، وسيجرى قطع كافة المرافق "مياه وكهرباء وغاز" للحالات سالفة البيان بالتنسيق مع الجهات المختصة من خلال قاعدة البيانات المدققة بتلك الحالات، تمهيدا لإدراجهم ضمن حملات الازالة المكبرة، وذلك لعدم إثبات الجدية في طلبات التقنين المقدمه منهم وسداد أموال الشعب.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه ستعاد توصيل المرافق للحالات التي سيجرى فصل المرافق عنها في حال الإلتزام بالسداد طبقا للقانون ووفقا للإجراءات.