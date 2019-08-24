محافظ كفر الشيخ يتابع رصف رافد الطريق الدولي ويوجه بالالتزام بالمواصفات

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ ، اليوم السبت، أعمال رصف طريق رافد "كفرالشيخ – بلطيم" ، موجها بالإشراف المباشر على أعمال الرصف من قبل رئيس مركز كفرالشيخ، وتواجد جهات الاختصاص المسئولة عن أعمال الرصف بكل قطاع.

من جانبه تفقد اللواء شعبان مبروك، رئيس المركز والمدينة، أعمال الرصف التي تجرى على الطريق بالقطاع الرابع بطول 500 مترا، موجها بتنفيذ الأعمال بأعلى مقاييس الجودة، مشددا بتواجد مهندسو الرصف والفنيين والجهات المختصة، واستلام الأعمال بعد مراجعة مقاييس سُمك طبقة الرصف وعرض الطريق، والتأكد من وضع طبقة كثيفة من المازوت قبل الأعمال.

جاء ذلك بحضور منصور عمر، نائب رئيس المدينة لشئون قرى شرق كفرالشيخ، ومحمد ناجي رئيس قرية "دقلت"، وحمادة علي، رئيس قرية "المرابعين"، ومهندسو الرصف من قبل هيئة الطرق والفنيين بهيئة الطرق والكباري.

يذكر أن هيئة الطرق أجرت اليوم صيانة رافد "كفر الشيخ – بلطيم الدولي"، على نطاق أربعة قطاعات، ثلاثة في مركز الرياض وقطاع واحد بمركز كفرالشيخ .