أكد النائب فوزي فتى أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قطاع الصناعة يقدم عددًا كبيرًا من المشروعات التي توفر فرص عمل كثيرة.

ووجه فتى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، رسالة للشباب طالبهم فيها بالبحث عن فرص عمل في المصانع بدلًا من الحصول على وظيفة حكومية: "بقول للشباب تعالى اشتغل في المصانع ويرفض وينتظر وظيفة الحكومة، الحكومة مش هتشغل حد لازم الإعلام يتكلم مع الشباب، الدولة غير ملزمة بتعيين كل خريج".

وتابع أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، موجهًا حديثه للشباب: "أنا بعلمك عشان أثقفك مش أشغلك، الدولة مش بتوظف، لكن لازم تدور على فرصة عمل".