تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع أمس مع رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووجه الرئيس بتعزيز دور الجهاز لدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، وتوفير المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والارتقاء بمستوى المعيشة خاصة للشباب.

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن إعداد تصور شامل لتطوير الجامعات الحكومية وتحويلها إلى «ذكية» خلال عامين، وذلك فى إطار التوجه العالمى إلى «التعليم الإلكترونى» و«التعليم عن بُعد» و«التعليم مدى الحياة»، وأضافت الوزارة فى بيان أمس، أن «الجامعات الذكية عبارة عن مجموعة معلومات وخدمات، بما فيها القيد ودفع المصروفات أو الرسوم»، موضحة أن الإلكترونيات الحديثة استطاعت توصيل التعليم دون وجود الطالب داخل المدرج بنفسه.

ذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية فى تقرير بعنوان: «مصر تضغط على إسرائيل لتنفيذ التفاهمات مع حماس» أن مصدراً فلسطينياً أعلن أن إسرائيل تواصل تأخير تنفيذ التفاهمات التى توصلت إليها مصر والأمم المتحدة، مضيفاً أن إسرائيل لم تسمح بعد بدخول بضائع جديدة إلى غزة، حسب ما تم الاتفاق عليه.

قال المحلل السياسي اللبناني، هادي نصر الله، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لموقع سوري بالقنيطرة، يأتي في إطار محاولة إسرائيلية بائسة لرفع معنويات الإرهابيين المسلحين التابعين لجبهة النصرة.

يشهد مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، إقلاع 25 رحلة دولية إلى مطاري جدة والمدينة المنورة، لنقل أكثر من 5 آلاف معتمرا إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة في نهاية الشهر الكريم .

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، أمس، عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، ويمكن لطلاب المرحلة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على موقع بوابة النتائج.

أصدرت شركة tazkarti "تذكرتي" بيانا أعربت فيه عن شكرها وتقديرها للجماهير المصرية الوفية التى تتقدم بأعداد كبيرة من أجل حجز التذاكر الخاصة بمباريات بطولة الأمم الأفريقية المقامة في مصر الشهر المقبل، ما أدى إلى نفاد تذاكر بعض الدرجات لعدد من المباريات بالبطولة، وإثارة اللغط على مواقع التواصل الاجتماعى حول عدم وجود تذاكر كافية، ودفع ذلك شركة tazkarti "تذكرتي" إلى توضيح عدد من الأمور لخدمة الجماهير المصرية، الراغبة فى حضور المباريات، أولا – تلتزم شركة tazkarti "تذكرتي" بالنظام المعلن فى حجز التذاكر بالبطولة من خلال موقعها الإلكترونى للحصول على بطاقة المشجع FAN ID وكذلك التذاكر الخاصة بالمباريات، وترجو جميع المشجعين المصريين للالتزام بهذا النظام المصمم خصيصا لتسهيل إجراءات الحصول على التذاكر وحضور المباريات.

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الثلاثاء، الموافق 28 مايو 2019، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا.

وقع الناقد السينمائي طارق الشناوي، ضحية حلقة، أمس الاثنين، من برنامج "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، وخلال فقرة الشلال، حدث أمر غير متوقع أفسد على الفنان رامز جلال المقلب، حيث انقلب القارب، ووقع فريق العمل، وطارق الشناوي ورامز جلال في النهر، وفي تعليق صوتي مسجل، شرح الفنان رامز جلال ما حدث.

تحدث أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة عن موعد استكمال الدوري، والمقترح الخاص بإنهاء المسابقة قبل كأس الأمم الأفريقية، وقال مجاهد في تصريحات صحفية بمقر اتحاد الكرة: "اتحاد الكرة على استعداد لاستكمال الدوري قبل أمم أفريقيا بشرط استغناء الاندية عن لاعبيها الدوليين لمنتخب مصر والمحترفين لمنتخباتهم"، وتابع: "في حالة عدم موافقة الاندية ستعلن لجنة المسابقات قرار استكمال الدوري بعد البطولة غدا".