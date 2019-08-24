ألقت أجهزة الأمن فى البحيرة، بإشراف اللواء مجدي القمري مدير الأمن، القبض على ربة منزل مقيمة بمركز دمنهور، لاتهامها بإرسال فيديوهات وصور جنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستقطاب راغبي المتعة الحرام.

كانت وردت معلومات لضباط قسم مباحث الآداب ومكافحة جرائم الآداب العامة برئاسة المقدم حسام البدري، مفادها قيام "ن. م"، 34 عاما، ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز دمنهور، باستقطاب الرجال راغبي المتعة الجنسية الحرام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بإرسال صور وفيديوهات فاضحة لها، وتحديد اللقاءات الجنسية لممارسة الرذيلة معهم مقابل أجر مادي.

وبتقنين الإجراءات استهدفت مأمورية المتهمة، وجرى ضبطها وبحوزتها الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة، قرر المستشار محمد عبيد مدير نيابة مركز دمنهور، حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.