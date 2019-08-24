أعلن التلفزيون السوري، عن سماع دوي انفجارات في العاصمة دمشق، موضحا أن الدفاعات الجوية تعترض أهدافا معادية حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.