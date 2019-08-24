تمكنت مباحث التموين بالغربية من ضبط 1324 كيلو جرام سلع تموينية، و727 عبوة مواد غذائية، و48 قضية عدم حمل شهادة صحية للعاملين في إنتاج المواد الغذائية، وذلك في حملة مكبرة على الأسواق.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين، يفيد شن حملة تموينية مكبرة، أسفرت ضبط 1324 كيلو جرام سلع تموينية، و727 عبوة مواد غذائية و300 كيلو جرام دقيق، أسطوانة غاز، وذلك في حملة مكبرة على الأسواق.

كما جرى ضبط 54 قضية عدم حمل شهادة صحية للعاملين في إنتاج المواد الغذائية، و9 قضايا عدم إعلان عن سعر، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.