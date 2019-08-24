تفقد اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام محافظة الإسكندرية، اليوم، ميدان المساجد بمنطقة بحري بحي الجمرك، حيث محيط المرسي أبوالعباس والمساجد والحدائق والميادين المختلفة، تمهيدًا لإعطاء إشارة البدء في تطويرها بالكامل ورفع كفاءتها.

وأوضح "بسيوني"، أن التطوير يتمثل في أعمال الرصف والإنارة والنظافة وتطوير الحدائق وزيادة المسطحات الخضراء وتقليم الأشجار والنخيل وتهذيبها وغيرها من أعمال التطوير.

وخلال الجولة، جرى التأكيد على كافة الجهات المعنية من الحي والطرق والحدائق والمتابعة، مؤكدًا أن الجميع يتكاتف للبدء في أعمال التطوير وإنهائها في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة البُعد التراثي والإسلامي لها، ووضع آلية للحفاظ على استدامة أعمال التطوير، خاصة أن المنطقة تعد مزارًا سياحيًا يقصده عدد كبير من المصريين والأجانب.