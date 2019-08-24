تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسكندرية اليوم، من السيطرة على حريق اندلع بيت مهجور بدائرة قسم مينا البصل، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى اللواء هشام كمال رئيس حي غرب، إخطارا من غرفة العمليات الحي، يفيد باندلاع حريق بعقار مهجور رقم 38 حارة أيوب يوسف بمنطقة كوم الشقافة، خالي من السكان، والمكون من طابق أرضي في نطاق الحي.

وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة مينا البصل، وبرفقتهم إدارة الحماية المدنية، ومسؤولي الحي إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص نشوب حريق نتيجة تجمعات القمامة، فيما سيطرت الحماية المدنية على الحريق.

وقال "كمال"، إنه تم رفع مخلفات القمامة التي تسببت في الحريق بمعدات ولوادر الحي، بعدما سيطرت قوات الحماية على الحريق، مؤكدا أنه لا يوجد إصابات أو خسائر بشرية.