عاجل.. مقاتلات إسرائيلية تشن غارات على أهداف في سوريا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مقاتلات إسرائيلية تشن غارات على أهداف في سوريا لمنع هجمات إيرانية بالطائرات المسيّرة.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن مضادات الدفاع الجوي السورية تصدت مساء السبت "لأهداف معادية" في سماء دمشق، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجارات يرجح أنها ناجمة عن "قصف إسرائيلي".

وقال مراسل وكالة فرانس برس في دمشق إنه سمع دوي عدة انفجارات قبل إعلان وكالة الأنباء السورية الرسمية أن "الدفاعات الجوية تتصدى للأهداف المعادية وتسقط معظمها في المنطقة الجنوبية"، في الوقت الذي ذكر فيه المرصد السوري بأن الانفجارات في محيط العاصمة دمشق ناجمة عن قصف يرجح أنه إسرائيلي.