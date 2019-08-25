باستخدام الرسومات والصور، صممت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية مجلة لمخاطبة المرأة، تشمل معلومات توعوية وثقافية صحية وبيئية متنوعة.

الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، قال إن الإدارة العامة للصيدلية بمديرية الشئون الصحية، وخاصة قسم الصيدلية الإكلينيكية قرر إصدار تلك المجلة لنشر الوعي الصحي والتعريف العلمي للكثير من الأمراض، وكذلك طرق تشخيصها والوقاية منها، كما تشمل التعريف بالدواء وطريق استخدامه وخطورته بدون استشارة الطبيب المختص.

وأضاف عثمان، لـ"الوطن"، أن المجلة تخاطب المرأة والفتاة، وحياة المرضى والأصحاء، تزامنا مع إطلاق الحملة القومية للفحص المبكر ضد الإصابة بسرطان الثدي، مشيرًا إلى أن المجلة شملت طرق الفحص وأسباب الإصابة وأعراضه، وذلك في ظل تنظيم التدريبات الخاصة بالأطباء بجميع مستشفيات الصحة، كان آخرها تدريب نحو 60 من أعضاء فرق التثقيف الصحي بالمناطق الطبية المختلفة على مستوى المحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية.

وشملت المجلة تناول مراحل في حياة المرأة لتقديم لكل مرحلة "لايف استايل" من بينها قبل انقطاع الطمث، وفوائد حمض الفوليك قبل الحمل، ومرحلة اكتئاب أثناء الحمل، وإصدارات منظمة الصحة العالمية وكان آخرها تحذير طلاء الأظافر الذي يمكن أن يعرض المرأة للإصابة بفيروس "بي" والتهاب الكبد الوبائي؛ وذلك في حالة استخدامه للكوافير لانتقال المانيكير بين سيدة وأخرى.

كما شملت المجلة معلومات تثقيفية حول مركز مركز اليقظة الصيدلية المصري التابع إلى وزارة الصحة، وهو المركز الوطني المسؤول عن تجميع الآثار العكسية ومشكلات تتعلق باستخدام المستحضرات الحيوية كالتطعيمات أو المستلزمات الطبية أو مستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية، حيث من الممكن التبليغ عن المشاكل عن طريق صفحة المركز عبر موقع فيس بوك، أو الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز؛ وذلك لتحقيق فعاليته شعار "معا لدواء آمن".