شن قسم المرافق التابع لمديرية أمن الغربية، حملة مكبرة في مدينة طنطا، أسفرت عن رفع 248 حالة إشغالات، و5 مخالفات مقاهي، و4 شاشات عرض، وغلق 3 محال، ومقهى.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد وسيم قنديل مأمور قسم المرافق، بتنفيذ حملة مكبرة شارك فيها المقدم محمد السعدني رئيس مباحث قسم المرافق، والمقدم محمد علي نائب مأمور قسم المرافق، أسفرت الحملة عن رفع 5 مخالفات مقاهي بطنطا، و248 حالة رفع إشغال بالطريق العام، و4 عربات يد، وجرى رفع 4 شاشات عرض تليفزيونية بدون ترخيص، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.