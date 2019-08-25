نوه الفنان أمير شاهين عن الجزء الثالث لمسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، ونشر صورة له مع عدد من أبطال الجزء الثالث من المسلسل عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، معلقا: "Soon نصيبي وقسمتك 3".

وبدأ القائمون على "نصيبى وقسمتك" التحضيرات الخاصة بالجزء الثالث قبل فترة، إذ عكف السيناريست عمرو محمود ياسين على كتابة الحلقات الأولى من الجزء الثالث، بينما وقع الاختيار على المخرج مصطفى فكري لإخراج العمل بالكامل، بعدما أخرج عددا من القصص خلال الجزأين الأول والثاني.

وعرض الجزء الأول من المسلسل في العام 2016، بطولة هاني سلامة وبطلة لكل جزء من الحلقات، والجزء الثاني عُرض في سبتمبر الماضي في 45 حلقة، بطولة الحكايات درة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مي سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيري عادل، وهنا شيحة وإخراج مصطفى فكرى، أكرم فريد، رامي رزق الله، أحمد صالح، سيف يوسف.