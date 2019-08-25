سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات الأسبوع، في مختلف البنوك المصرية، وتستعرض "الوطن" لقرائها سعر بيع وشراء الدولار في البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي

بلغ سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي نحو 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

بلغ سعر الدولار في بنك بلوم مصر نحو 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.