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أخبار البنوك.. إجراءات الحصول على قرض السلع المعمرة من بنك مصر

أخبار البنوك.. إجراءات الحصول على قرض السلع المعمرة من بنك مصر

تراجع الذهب 8 جنيهات بعد ارتفاع جنوني

تراجع الذهب 8 جنيهات بعد ارتفاع جنوني

غلق وتشميع 21 محلا تجاريا مخالفا بأحد مولات القاهرة الجديدة

غلق وتشميع 21 محلا تجاريا مخالفا بأحد مولات القاهرة الجديدة

"التعليم" تعلن مد فترة التقديم للالتحاق بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا

"التعليم" تعلن مد فترة التقديم للالتحاق بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا

مقتل عامل زراعي على يد ابن عمته في البحيرة بسبب "شعر الأطفال"

مقتل عامل زراعي على يد ابن عمته في البحيرة بسبب "شعر الأطفال"

عاجل.. الحرس الثوري ينفى استهداف إسرائيل قوات إيرانية في سوريا

عاجل.. الحرس الثوري ينفى استهداف إسرائيل قوات إيرانية في سوريا

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حكاية ريم من "الملجأ" إلى البحث عن أهلها: "حلمي بطاقة رقم قومي"

حكاية ريم من "الملجأ" إلى البحث عن أهلها: "حلمي بطاقة رقم قومي"

فيديو.. اللقطات الأولى لسقوط طائرتين إسرائليتين في بيروت

فيديو.. اللقطات الأولى لسقوط طائرتين إسرائليتين في بيروت

5 قتلى خلال 10 أيام.. ما هي دوافع وعقوبات "جرائم الشرف"؟

5 قتلى خلال 10 أيام.. ما هي دوافع وعقوبات "جرائم الشرف"؟

15 معلومة عن نظام التعليم الجديد: أولى ثانوي نقل فقط

15 معلومة عن نظام التعليم الجديد: أولى ثانوي نقل فقط

"واحد رسمي والثاني عرفي".. القبض على "عاملة مساج" جمعت بين زوجين في الغردقة

"واحد رسمي والثاني عرفي".. القبض على "عاملة مساج" جمعت بين زوجين في الغردقة

محمد محسن عن اعتزال ريهام سعيد: "اللي هيقول عملت كدا كام مرة ليه هدية"

محمد محسن عن اعتزال ريهام سعيد: "اللي هيقول عملت كدا كام مرة ليه هدية"

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