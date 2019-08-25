سعر الريال السعودي اليوم في مصر

تباين سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات الأسبوع، في مختلف البنوك المصرية، وترصد "الوطن" لقرائها سعر بيع وشراء الريال السعودي في البنوك الحكومية والخاصة على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي

سجل سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي نحو 4.41 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.