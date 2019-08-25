غلق وتشميع 21 محلا تجاريا مخالفا بأحد مولات القاهرة الجديدة

قال المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنَّه جرى شن حملة لإزالة التعديات والإشغالات بالتجمعات "الأول، الثالث، الخامس"، وكذا الإعلانات المخالفة بشارع "90 الجنوبي"، وذلك بالتنسيق مع شرطة التعمير، وأمن جهاز المدينة، تحت إشراف العميد حسام صلاح الدينالمشرف العام على إدارة أمن الجهاز.

وأضاف "النجار"، في بيان صادر صباح اليوم، أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 21 محلاً تجارياً مخالفا بأحد المولات بالحي الثالث، وإزالة الإشغالات واللافتات المخالفة الموجودة بالمول، ومصادرة عدد من الثلاجات والمعدات وأسطوانات الغاز، وكذا سحب 5 عدادات للمياه بالحي المطور بالتجمع الخامس، وإزالة التعديات والإشغالات بالمجاورة الثامنة بالتجمع الأول.

وأكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنَّه سيجرى شن عدة حملات مكثفة بصفة لإزالة التعديات والمخالفات بالمدينة، إلى جانب تنفيذ حملات ليلية مفاجئة على جميع الإشغالات والمخالفات الموجودة بالمدينة خاصةً مناطق الحي الثالث وشارع السوق بمحطة النصر بالقطامية بالتجمع الثالث.

وأشار إلى أنَّه شارك في الحملة نواب ومعاونو رئيس الجهاز ومديرو الإدارات ورؤساء الأحياء، واللواء شكري نجيب نائب رئيس الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، والعقيد محمد سمير رئيس قسم شرطة التعمير بالقاهرة الجديدة.​