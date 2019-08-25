وصل فريق طبى من مديرية الصحة بشمال سيناء إلى جامعة العريش اليوم الأحد، لإجراء الكشف الطبي على الطلاب المتقدمين للدارسة في جامعة العريش.

وكانت مديرية الصحة أعلنت فى بيان لها أن إدارة العريش الصحية أرسلت فريقًا طبيًا داخل مقر الجامعة بضاحية السلام، لإجراء الكشف الطبى على الطلاب المتقدمين للدراسة فيها، لمعرفة القدرات الصحية والبدنية للطلاب والطالبات المتقدمين للجامعة.

وأعلن فتحي عثمان مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي فى مديرية الصحة، أن الفريق الطبى، بقيادة الدكتور أشرف عبدالجواد مدير الإدارة، يضم عددًا من الأطباء المتخصصين، لضمان توفير خدمة طبية متميزة للطلاب.

وأوضح أن الطاقم سيبدأ مهامه اعتبارًا من صباح اليوم، ولحين الانتهاء من الكشف على جميع الطلاب بحسب أعداد المتقدمين.