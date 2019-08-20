أعلنت وزارة الداخلية، مقتل 11 إرهابيا خلال مواجهات مع قوات الأمن في العريش.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني تفيد باتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع الكائنة في منطقة العبور (دائرة قسم شرطة أول العريش) وكرا لها، ومُرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى التعامل مع تلك المعلومات على الفور، ومُداهمة الوكر المشار إليه، إلا أنه حال استشعار هذه العناصر باقتراب القوات، بادروا بإطلاق النيران بكثافة تجاهها، مما دفع القوات للتعامل معهم.

وأوضحت أن تلك المواجهات أسفرت عن مصرع 11 عنصرًا عثر بحوزتهم على "5 بندقية FN، و2 بندقية آلية، وطبنجة، وعبوتين متفجرتين، وحزام ناسف".

واتخذت الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.