قال الإعلامي شريف مدكور مُقدم برنامج "4 شارع شريف" عبر شبكة تليفزيون "الحياة"، إن الإصابة بالسرطان لها أسباب عدة، وليست مقتصرة على الطعام والشراب والتلوث فقط، بينما يصل الأمر إلى الضغوط النفسية التي يواجهها الإنسان في حياته اليومية.

وأوضح "مدكور" في فيديو "لايف" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه كان حريصًا طوال حياته على الأكل الصحي، والاعتماد على السلطة كوجبة أساسية وبشكلٍ يومي، والابتعاد عن المُدخنين، وكذلك المواد الكحولية، بينما يرجع السبب الرئيسي لإصابته بالسرطان، هو الضغوط التي يتعرض لها.

وتابع: "الضغوط التي أتعرض لها، بعيدة تمامًا عن أسرتي وكذلك بيئة العمل الخاصة بي، بينما مُتعلقة بالمجتمع الذي أعيش فيه.. من أول يوم شغل ليا في الإعلام، أتعرض للهجوم والشائعات، لكني لم أتخيل يومًا أن الحال يصل إلى السب والقذف"، مضيفًا: "أنا شخص صلب جدًا لكن أعضائي لم تتحمل كل هذه الإهانة".

واستطرد مدكور في رسالة لمهاجميه: "جزء من شتيمتك ليا والشائعة اللي طلعتها عليا كانت سبب في وجود المرض في جسمي، مش عارف أسامح ولا لأ.. ناس بتشتمني لمجرد أنها بتختلف معايا في آرائي السياسية والدينية".