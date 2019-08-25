ضبطت مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، صاحب مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل، مقيم بمحافظة القليوبية، يبيع كتبا دراسية خاصة باللغات الأجنبية للمرحلة الابتدائية والإعدادية لمدارس اللغات، خاصة بشركات متخصصة في المجال، مقلدة ومنسوخة، بالمخالفة لأحكام قانون المطبوعات وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعثرت المباحث بداخل المكتبة على 5000 كتاب دراسي خاص باللغات الأجنبية للمرحلة الابتدائية والإعدادية لمدارس اللغات.

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.