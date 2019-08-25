ألقت مباحث مركز قليوب بالقليوبية، القبض على عنصر إجرامي هارب من حكم جنائي بالسجن المؤبد في قضية إتجار بالسلاح.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير الأمن، إخطارا من المقدم إسلام مسعد رئيس مباحث مركز قليوب، يفيد ضبط العنصر الإجرامي "ح س" 35 سنة.

تبين أن المتهم مسجل خطر هارب من حكم مؤبد في قضية سلاح، وجرى ضبطه وبحوزته بندقيه آليه بخزينتها 10 طلقات وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن نحو 190 جراما، ومبلغ مالي 650 جنيها، وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية تجارته والمبلغ المالي حصيلة تجارته ، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.