كشفت أجهزة أمن القليوبية، أن واقعة مقتل ربة منزل طعنا بالسكين على يد زوجها في بنها، سببها خلافات أسرية، والخلاف على مصروفات المنزل.

وذكر بيان صادر عن مديرية الأمن، أنه تبلغ لقسم شرطة أول بنها من عمليات النجدة قيام أحد الأشخاص بالتعدي على زوجته بالضرب بسلاح أبيض "سكين"، داخل مسكنهما بناحية شارع صلاح الدين بدائرة القسم، ما تسبب في وفاتها.

أخطر اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وانتقل المقدم محمد فتحي رئيس مباحث قسم أول بنها، والرائد محمد غلاب معاون المباحث، حيث تبين وجود جثة (ه. ا. ع.- 33 سنة- ربة منزل) مسجاة على ظهرها بمدخل الشقة سكنها، الكائنة بالطابق الرابع بالعنوان المشار إليه.

بمناظرة الجثة تبين وجود إصابات بها، عباره عن "جرح رضي بالرأس من الأمام وآخر قطعي بالرقبة من الجهة اليمني وجروح قطعية بالساعد والرسغ الأيمن"، كما تبين وجود سلاح أبيض "سكين".

باستكمال الفحص، تبين حدوث مشاده كلامية بين المتوفاة وزوجها (خ. ع. م.- عاطل) بسبب الخلاف على المصروف المنزلي، تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين".

تمكن الرائد محمد غلاب، معاون مباحث القسم، من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين.

جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.