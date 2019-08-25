قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، إنّ الدول الكبرى ترغب في تفادي التصعيد مع إيران، مشيرًا إلى أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان واضحًا جدًا حول هذا الأمر.

وأضاف ماكرون خلال اجتماعات قمة مجموعة السبع الكبرى، حسب ما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية: "هدفنا الرئيسي منع إيران من مزيد من الخطوات التصعيدية، وبدء مفاوضات جديدة بشأن ملفها النووي".

وعقدت قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أمس السبت في مدينة بياريتس الفرنسية المطلة على المحيط الأطلسي، وتختتم غدا الإثنين، وهي النسخة الـ43 من القمة، وتمثل الدول الصناعية السبع الكبرى أصحاب أعلى المناصب في البلاد، أي الرؤساء ورؤساء الحكومات.