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بعد إشادتها بمحمد رمضان.. نشوى مصطفى تتراجع عن وصف "أذكى الفنانين"

بعد إشادتها بمحمد رمضان.. نشوى مصطفى تتراجع عن وصف "أذكى الفنانين"

خيري رمضان يعتذر للشرطة عن أي إساءة سابقة: حفظكم الله

خيري رمضان يعتذر للشرطة عن أي إساءة سابقة: حفظكم الله

ضبط شركة تروج لأدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر بالمعصرة

ضبط شركة تروج لأدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر بالمعصرة

إسقاط طائرة دون طيار أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

إسقاط طائرة دون طيار أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

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