غادر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس القاهرة، متوجهاً للعاصمة اليابانية طوكيو للمشاركة في فعاليات مؤتمر "الحوار الأفريقي الياباني"، وذلك بناء على دعوة من ماساهيكو شيباياما وزيرة التعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية.

ويهدف مؤتمر الحوار الأفريقى الياباني، إلى بحث سبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين اليابان والدول الأفريقية، وعرض سياسات واستراتيجيات التعليم والبحث العلمي لبلدان الدول الأفريقية، والإجراءات المتبعة لربط تلك الاستراتيجيات بخطط التنمية، كما يعقد المؤتمر على مستوى وزراء التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال فعاليات المؤتمر يعرض الدكتور عبد الغفار استراتيجية تطوير منظومة العلوم والتنمية التكنولوجية في مصر، وربطها بخطة التنمية المستدامة 2030.

كما يشارك "عبد الغفار" في اجتماعات مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية تيكاد 7، والذي يعد منصة مهمة لدعم أفريقيا وتطلعاتها التنموية.

ومن المقرر أن يستهل "عبد الغفار" جولته بزيارة عدد من المؤسسات البحثية والعلمية في طوكيو، كما يعقد لقاءات مكثفة مع المسؤولين اليابانيين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي؛ لبحث تنمية العلاقات العلمية والبحثية بين القاهرة وطوكيو.

ومن المقرر أن يلتقي "عبد الغفار" مع رئيس جامعة هيروشيما اليابانية، لبحث إمكانية التعاون فيما بينها وجامعة الجلالة في مصر، بالإضافة لزيارة جامعة طوكيو وتفقد خلالها منشآت الجامعة والمعامل البحثية فيها والتخصصات العلمية التي تشملها، فضلاً عن عقد مباحثات مع المسؤولين في الجامعة حول آليات التعاون العلمي والبحثي، وتبادل الخبرات بين جامعة طوكيو والجامعات المصرية، بالإضافة إلى أنه من المقرر إجراء مباحثات حول توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة طوكيو ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتدريب الكوادر المصرية في هذا المجال.

وعلى هامش زيارته لليابان من المقرر أن يقوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بزيارة للمكتب الثقافي المصري بطوكيو؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل، ورعاية المبعوثين المصريين في اليابان، وتوفير كل سبل الراحة لهم، والوقوف على أبرز الأنشطة التي يقوم بها، وخاصة في نشر الثقافة والحضارة المصرية.