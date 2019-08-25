في بلاد يقدس أهلها الروابط الاجتماعية ويحرص صغيرها قبل كبيرها على تأدية الواجب في المناسبات، متمسكين بما نشأوا عليه وتوارثوه من أجدادهم من عادات وتقاليد تميزهم دون غيرهم، لم تستطع سرعة الأيام تفرقة أهلها؛ بل طوع أحد أبنائها الإمكانات التكنولوجية لصالحهم لمزيد من الترابط بين أهل بلدته خوفا من أن تلهيهم عن بعضهم البعض.

انطلاقا من الحرص على تقوية العلاقات الاجتماعية بين أهالي أسوان والنوبة المقيمين في الداخل والخارج، فكر الدكتور عبدالله عقيد، ابن النوبة المقيم في القاهرة، في إطلاق تطبيق إلكتروني جديد باسم "أرجوندي" يقتصر مستخدميه على أهل أسوان والنوبة لربطهم ببعضهم البعض واستمرار التواصل بينهم في عصر الإنترنت الذي فرق أواصر كثير من المجتمعات، حسب تعبيره.

"أرجوندي" كلمة نوبية تعني الأخوة أو"ابن بلدي"

"أرجوندي" كلمة نوبية تعني الأخوة أو "ابن بلدي"، ووفقا لحديث الدكتور عبدالله صاحب فكرة التطبيق والذي يعمل في مجال إدارة الأعمال لـ"الوطن" تعتمد آلية عمله على اختيار ممثل عن كل قرية في أسوان والنوبة مسؤول عن وضع أحداث قريته عبر التطبيق سواء كانت مناسبات الأفراح أو العزاءات أو الفعاليات الثقافية التي تقام من خلال التواصل مع أهل قريته التي يمثلها وذلك حتى يصبح أهل أسوان كلهم على دراية مستمرة بما يحدث مع بعضهم البعض.

سنوات حياته التي قضاها الدكتور عبدالله صاحب فكرة التطبيق الإلكتروني في العاصمة وسط أهلها جعلته على وعي تام بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي في عصرنا وتطويعه لخدمة أهل بلده مع الحفاظ على أواصرهم الاجتماعية التي يحرصون على التمسك بها في كافة العصور وعلى مدار الأجيال، وحسب تعبيره، فإن "أرجوندي" يعمل على توفير فرص عمل للشباب الأسواني وذلك من خلال السماح لأي شخص تحميل السيرة الذاتية الخاصة به"cv" ليبدأ القائمون على التطبيق مساعدته في الحصول على الوظيفة المناسبة له حسب تخصصه "احنا في عصر الإنترنت و بنساعد شبابنا يلاقي شغل مواكب للعصر بدل انتظار الوظيفة الحكومية".

التطبيق يهدف للحفاظ على العلاقات الاجتماعية ويساعد الشباب في الحصول على وظيفة

التطبيق الذي سينطلق قريبا عبر أجهزة المحمول العاملة بنظام "أندرويد" ويمكن تحميله عبر"جوجل بلاي ستور"، يشارك أهل أسوان والنوبة فرحتهم في المناسبات السعيدة، فيستطيع صاحب المناسبة إبلاغ الممثل لقريته في التطبيق بموعد الحدث الخاص به وفي حال احتاج الشخص مساعدة تتمثل في الاتفاق مع محلات الحلوى والمطاعم لتقديمها للمعزومين يبدأ التطبيق في ترشيح أفضل الأماكن له والتعاقد معها بأسعار أقل.

و"أرجوندي" لن تقتصر على أسوان والنوبة المقيمين بها، بل يكون سببا في إبقاء أبنائها المقيمين في العاصمة والمحافظات الأخرى على تواصل دائم مع أهلهم وجيرانهم من خلال نشر الأحداث الخاصة بكل قرية بشكل دائم والمناسبات الخاصة بأهلها،"هيساعد ولادنا اللي عايشين برا أسوان يقدموا الواجب لأهلهم وجيرانهم في المناسبات عشان نفضل محافظين على علاقاتنا"، حب تعبير صاحب الفكرة.