محافظ أسوان يكلف "التعليم" بمواصلة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

استعدادات متواصلة ومكثفة تقوم بها مديرية التربية والتعليم بأسوان بالتعاون مع الأجهزة المعنية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019-2020 وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، والذي كلف مسؤولي التعليم بالعمل المستمر على قدم وساق للاستعداد الجيد والكامل لتكون كل المدارس جاهزة على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

ووجَّه المحافظ بأن تتضمن التجهيزات تنفيذ أعمال الصيانة المختلفة لكل المدارس من رفع كفاءة دورات المياه والنظافة العامة وتزيين ودهان وتجميل الأسوار، مع الاهتمام بالمسطحات الخضراء والتشجير، بالإضافة إلى توفير المقاعد المدرسية والمظلات لتهيئة كل الأجواء اللازمة والمناخ المناسب أمام الطلاب بمختلف المراحل التعليمية لتحقيق أعلى الدرجات العلمية، كما طالب اللواء أحمد إبراهيم، مسؤولي التعليم بالانتهاء من المدارس الجديدة لافتتاحها مع بداية العام الدراسى الجديد بواقع 14 مدرسة جديدة موزعة بمختلف مدن ومراكز المحافظة وذلك بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه ولاسيما أن هناك 9 مدارس جاهزة تماماً، فيما جارى إدخال المرافق العامة لـ 5 مدارس أخرى، بجانب الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لـ 21 مدرسة بتكلفة تصل لحوالى 45 مليون جنيه، وهو الذى يتوازى مع استكمال الأعمال الخاصة بإنشاء 31 مدرسة جديدة أخرى بتكلفة إجمالية تصل لحوالى 250 مليون جنيه منها 2 مدرسة للغات المتميزة بنصر النوبة ودراو، وفى هذا الإطار عقد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اجتماعاً موسعاً بمديرى عموم ديوان المديرية والإدارات التعليمية والنوعية وموجهى العموم، بجانب مسؤولي هيئة الأبنية التعليمية.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور السيد الفيومى عن أنه تم خلال الأيام الماضية تشكيل عدد من اللجان لمتابعة استعدادات المدارس للعام الدراسى الجديد من خلال المرور الميدانى المستمر، حيث تبين أنه بالنسبة للصيانة البسيطة فقد تم تنفيذها بجميع المدارس، بجانب استبدال وتغيير جميع اليافطات المدرسية المتهالكة بأخرى جديدة، ودهان أبواب المدارس من الداخل والخارج بألوان علم مصر، لافتاً إلى أنه بالتوازى مع ذلك تم استلام الكتب المدرسية للمراحل التعليمية المختلفة بنسبة 60%، وجارٍ استكمال باقي الكتب المخصصة من مطابع الوزارة، فيما تم التصنيع المحلى لـ5 آلاف تختة مدرسية بمدارس التعليم الفنى من الخطة الاستثمارية للعام المالى (2018/2019 ) وتوزيعها على المدارس حسب احتياجاتها، وجارى تصنيع 6300 تخته من الخطة الاستثمارية 2019/2020 لتوزيعها على المدارس حسب الاحتياجات أيضاً، كما تم تجهيز قاعات رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمقاعد، وتم تنظيم طريقة الجلوس بها بالشكل المطلوب.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن المديرية نجحت فى توصيل خدمة الإنترنت لجميع مدارس الثانوية العامة بإجمالى 44 مدرسة لتوفيرها على الوجه الأكمل وفقاً للنظام التعليمى الجديد، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال البنية التحتية للنظام الإلكترونى بالمدارس التى تم إنشائها وهى مدرستى عبد العزيز مركب الثانوية، والصداقة الجديدة الثانوية بإدارة أسوان التعليمية، وأيضاً مدرسة كرم الديب الثانوية بإدارة كوم أمبو التعليمية، موضحاً أنه بالنسبة للرواكد والمخلفات فقد تم التعاقد مع هيئة الخدمات الحكومية لشراء الرواكد الموجودة بالمدارس بعد تجميعها على مستوى الإدارات التعليمية وإجراء تصنيف لها لتسهيل عملية الشراء وتم الانتهاء من ذلك بشكل كامل، كما تم الانتهاء من التنسيق والتحويلات بين المدارس فى المراحل المختلفة واستيعاب أكبر قدر ممكن منها وذلك طبقًا لكثافة الفصول وحسب القواعد والتعليميات المنظمة لكل مرحلة تعليمية.

وأضاف السيد الفيومى أنه تواكب مع ذلك سد العجز من المعلمين بالمدارس المختلفة عن طريق الانتهاء من توزيع الاغتراب الداخلى للمعلمين بين الإدارات التعليمية وعددهم 301 معلم، وإعادة توزيع المعلمين عن طريق قوافل مكونة من موجهي عموم المواد لحصر العجز والزيادة بين مدارس الإدارة الواحدة وبين الإدارات التعليمية الأخرى، وتم الاستعانة بالمعلمين الموجودين في ديوان المديرية والإدارات التعليمية المختلفة، وتم كذلك حصر العجز في جميع التخصصات ومخاطبة الوزارة حتى يتم التغلب عليه عن طريق المسابقة التي سوف تجريها الوزارة لهذا الشأن، مشيراً إلى أنه في نفس الوقت جارٍ تدريب معلمي رياض الأطفال والصفوف الأولى على النظام التعليمى الجديد Education 2.0 وتم تجهيز قاعات التدريب حسب التعليمات الواردة من الوزارة، كما أنه جارٍ الانتهاء من مسابقة الوظائف الإشرافية والتى تضم مدير إدارة تعليمية، ووكيل إدارة تعليمية، ومدير مدرسة، ووكيل مدرسة، وموجه عام، وموجه أول، وموجه.

وتابع الفيومي أنه بالنسبة للأنشطة الصيفية فقد تم تكليف جميع المدارس لتنفيذها على الوجه الأكمل، بجانب إقامة 12 ناديا صيفيا على مستوى الإدارات التعليمية لممارسة الأنشطة والمسابقات الصيفية التابعة للتربية الاجتماعية، وجارٍ الإعداد لإقامة مهرجان للأنشطة التربوية الصيفية في كل إدارة على حدة، مؤكداً أنه بالتوازي مع ذلك فإن لجان المتابعة مستمرة فى العمل للتأكد من استمرار المدارس فى إنهاء الاستعداد ومعالجة أي سلبيات تم رصدها سابقًا، وهو الذى يتطلب مواصلة تضافر كل الجهود من جميع الجهات المعنية لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة لأبنائنا الطلاب.