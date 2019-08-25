قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قمة مجموعة السبع وهي منظمة تتكون من أكبر سبع دول اقتصادية على مستوى العالم، وهي "كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة"، وتتخذ المجموعة قيم الحرية، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، حكم القانون، والرخاء، والتنمية المستدامة كمبادئ رئيسية لها.

واضاف بيومي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أنها أول قمة يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولكن الجميع يتابعها دائما منذ بدايتها في عام 1975، باعتبارها قمة مهمة توضح اتجاهات 40% من الناتج القومي العالمي التي تتملكها الدول.

وأوضح بيومي، أن مصر تسوق نفسها الآن بحكم أنها بلد منفتح على الأسواق الأفريقية والعالم العربي والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن المنتجات المصرية معفية من الجمارك على أسواق تعدادها يزيد على 2000 مليون مستهلك.

وأشار بيومي، إلى أنه يجب استدعاء المستثمرين للاستثمار في مصر، مبينا أن الصين إذا صدرت لأوروبا سوف يتم فرض جمارك عليها، أما إذا أنتجت في مصر بمكونات مصرية لن يتم فرض رسوم جمركية عليها.

وأكد بيومي أهمية المشاركة في قمة مجموعة السبع، لزيادة التوسع في التجارة الخارجية المصرية، وزيادة التوسع في جذب الاستثمارات إلى مصر، متابعا "يستفيد الشعب المصري من ذلك في زيادة الوظائف واستخدام المكونات المصرية واستفادة الصانع والزارع المصري".

وأضاف بيومي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو رئيس الاتحاد الأفريقي، ويوجد ملفات سياسية وهي محاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها الإرهاب وغسيل الأموال والهجرة غير مشروعة وتجارة المخدرات، لافتا إلى أن مصر يجب أن تقود مبادرة للاستثمار في أفريقيا بخبرة مصرية وتمويل من العالم المتقدم.