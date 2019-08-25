قال الفنان أحمد عبد العزيز رئيس المهرجان القومي للمسرح، إن الفنان الكبير توفيق عبد الحميد يمتلك رصيدًا كبيرًا لدى الجمهور الذي يحبه، لكنه ابتعد عن الساحة الفنية مؤخرًا ودخل في حالة سلبية.

وأضاف "عبد العزيز" خلال استضافته مع الإعلامي حسام الدين حسين، ببرنامج "صباح الورد" المعروض على فضائية "TeN"، أنه ألح كثيرًا على توفيق عبد الحميد لحضور المهرجان وظهوره من جديد على الساحة حتى استسلم أخيرًا وقَبل طلبه، وكان ترحاب الجمهور له أثر جميل عليه.

وتابع "عبد العزيز" في حواره مع الإعلامي حسام الدين حسين، تكريم الفنان علي الحجار واستغراب البعض متسائلين عن علاقته بالمسرح، موضحًا أن الحجار له 27 عمل مسرحي، بالإضافة للمسرح الغنائي الاستعراضي لذا تكريمه كان مهم.