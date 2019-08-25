تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ جديد للنائب العام ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، مطالبا بالتحقيق معهما بتهمة ارتكاب جريمة الفعل الفاضح ونشر الفسق والفاحشة.

وذكر "صبري" في بلاغه أن الثنائي أحمد حسن وزوجته قدم ضدهما عديد من البلاغات بسبب استغلالهما لطفلتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وما زالت هذه البلاغات قيد التحقيق.

وتابع: "مؤخرا نشرا مقطعا لهما من داخل غرفة نومهما بملابس النوم، للذهاب لحمام السباحة".

وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق في ما ورد ببلاغه، مدعيا أن تلك الوقائع تتضمن فعلا فاضحا بخلاف نشر الفسق والفاحشة في المجتمع.