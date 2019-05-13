شن المحامي سمير صبري، هجومًا حادًا على المنتج محمد السبكي، متهمًا إياه بأنه وراء ظهور العري والإسفاف وقلة الأدب في الدراما المصرية، على حد قوله، وذلك خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس".

ووجَّه صبري، حديثه لـ"السبكي": "اتقِ الله في الوطن ده، السينما والفن رسالة مش تجارة لحوم اللي انت شغال فيها، السينما مش الفخدة والصدر، السينما مش تلاجة العرض بتاعة اللحوم اللي عندك، بوظت الدنيا بالأفلام العري والإسفاف وقلة الأدب".

وتابع: "اوعى تقول إني بنقل الواقع وإن السينما مرآة للمجتمع، أنتوا اللي دخلتوا البرشام والبلطجة والجنازير في شبابنا، وفي الآخر تطلعوها في التليفزيون وتقولوا ننقل الواقع".