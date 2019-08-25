أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر موقعها الرسمي طرح عدد من الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر بمدن: دمياط الجديدة، المنيا الجديدة، غرب أسيوط "ناصر"، غرب قنا، والمنصورة الجديدة، وذلك بمساحة 115 م2 للوحدة تشطيب كامل.

ويشمل نظام سداد قيمة الوحدات سداد جدية الحجز، واستكمال سداد نسبة 20% من إجمالي ثمن الوحدة بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني.

يتم سداد باقي قيمة الوحدة وقدره 80% من إجمالي الثمن، وفقًا لما يلي:

- سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة بعد 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني.

- سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

- سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة 4 سنوات بدون فوائد، ويبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام.