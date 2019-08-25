واصلت وزارة الأوقاف توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف، بتوزيع 10 أطنان من لحوم أضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية اليوم الأحد بمحافظات "الإسماعيلية والوادي الجديد وبورسعيد"، بواقع 4 أطنان لكل من محافظتي الإسماعيلية، والوادي الجديد، و2 طن لمحافظة بورسعيد.

وبينت وزارة الأوقاف، في بيان صادر اليوم، أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي وصل إلى 95 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج – البحيرة– الدقهلية – كفر الشيخ – السويس- الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد).