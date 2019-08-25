"التضامن" تحقق مع الإعلامي تامر شلتوت بتهمة الاعتداء على طفل يتيم

وصل الفنان والإعلامي تامر شلتوت، مُقدم برنامج "صباح الخير يا مصر"، إلى مقر وزارة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الأحد، للمثول للتحقيق معه، بشأن اتهامه بالاعتداء على طفل يتيم تبناه منذ شهرين تقريبًا.

وأدلى "شلتوت" بأقواله، والدفاع عن نفسه من التهمة الموجهة إليه، في ظل وجود مجموعة من الشهود على الواقعة، حيث تستعد وزارة التضامن لإصدار بيانٍ رسمي، بخصوص الحادث، خلال الساعات القليلة المُقبلة، وذلك حسبما قال مصدر لـ"الوطن".

وكان تامر شلتوت قد تلقى انتقادات عدة، على مدار الساعات الماضية، بشأن اتهامه بالاعتداء على طفل يبلغ من العمر نحو 5 أعوام، قد سبق وتبناه من دار للأيتام مؤخرًا، إذ اتُهم بأنه يُعامله معاملة سيئة ويُعنفه من آنٍ لآخر، وطالب البعض بالتدخل وإنقاذ الطفل.