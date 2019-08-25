مأموريات من الداخلية إلى أمريكا والكويت لاستخراج بطاقات الرقم القومي

وافق وزير الداخلية، على إيفاد بعثات قانونية وفنية تابعة لقطاع الأحوال المدنية إلى واشنطن وهيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، والكويت، لاستخراج بطاقات الرقم القومي لأبناء الجاليات المصرية المقيمين بهما، دون تحميلهم تكاليف ومشقة حضورهم للبلاد.

يأتي ذلك وفقاً لما يلي:-

الولايات المتحدة الأمريكية (واشنطن ، هيوستن)، ابتداء من يوم 26/8/2019 ولمدة 15 يوما.

الكويت - ابتداء من يوم 1/9/2019، ولمدة 12 يوما.

يأتي ذلك في إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على التواصل مع أعضاء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج، وتيسير إجراءات حصولهم على الخدمات بمحال إقامتهم.