لقيت عاملة بمعمل تحاليل بمركز أبشواي في الفيوم، مصرعها، إثر تناولها أقراص سامة عن طريق الخطأ، ونقلت لمستشفى أبشواي المركزي، وفقا لبيان أمني، مساء اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي، بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول (و. م. أ.- 16 عاما- عاملة بمعمل تحاليل)، ومقيمة بمنشأة أبشواي، جثة هامدة إدعاء تسمم.

وأفاد البيان الأمني، أنه بسؤال شقيقها (أ. م.- 34 سنة- عامل)، قال إنها تناولت أقراص مكافحة تسوس القمح، على سبيل الخطأ ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاتها.

وأظهر الكشف الطبي على جثة المتوفية، بمعرفة مفتش الصحة، أن سبب الوفاة، هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة تناول حبة مكافحة سوس القمح، ولا توجد إصابات ظاهرة بالجثة، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

تحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 2784 لسنة 2019م إداري مركز شرطة أبشواي، وأخطرت النيابة للتحقيق.