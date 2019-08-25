استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم، الدكتور أحمد رشيد المطيري المستشار الثقافي لدولة الكويت بالقاهرة، لبحث أمور الطلاب الكويتيين الدراسين بمختلف الكليات بالجامعة.

حضر اللقاء الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور حسام الدين مصطفى المشرف العام على إدارة الوافدين، وسحر العراقي مدير إدارة الوافدين.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط حرص الجامعة على الاهتمام بالطلاب الوافدين والطلاب الكويتيين، وتسهيل كافة الخدمات والإجراءات التي تقدمها الجامعة للطالب أثناء التحاقه بها، والتعريف بالبرامج التعليمية بنظام الساعات المعتمدة بمختلف الكليات.

وقال الدكتور أحمد المطيري، إن حرص الملحقية الثقافية على متابعة أحوال طلابها الدارسين ومستواهم الدراسي أثناء دراستهم بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا والتعاون مع جامعة المنصورة، والعمل على زيادة أعداد الطلاب الكويتيين للالتحاق بالكليات المختلفة، نظرا لتميز الجامعة وتقدمها في التصنيفات العالمية.

وعقب اللقاء زار الدكتور أحمد رشيد المطيري عدد من الكليات تضمنت كليات الحقوق، التجارة، الآداب، التربية، والطب البشري.