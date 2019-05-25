عبد الغفار: الجامعات الجديدة ترقى لاستضافة البرامج التعليمية العالمية

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طلبات بالجملة أمام الأهلى لبيع 4 من نجومه

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إخماد حريق اندلع بمنزل مكون من طابقين في المنيا

إخماد حريق اندلع بمنزل مكون من طابقين في المنيا

 ضبط 3 أشخاص بـ"السحر والجمال" بحوزتهم 250 جراما من مخدر الحشيش

 ضبط 3 أشخاص بـ"السحر والجمال" بحوزتهم 250 جراما من مخدر الحشيش

ما تيجي نخرج| حفل ياسين التهامي بالأوبرا.. و"الليلة الكبيرة" بالهناجر

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فيديو| عامل يستحم في مغسلة أطباق مطعم شهير.. "صدمة لزبائنه"

نائب وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة القليوبية

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