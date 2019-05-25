عبد الغفار: الجامعات الجديدة ترقى لاستضافة البرامج التعليمية العالمية

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، اجتماع لجنة المشروعات القومية للوزارة، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارات التعليم العالي والإسكان والاتصالات، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية متابعة معدلات التنفيذ والإنشاء في المشروعات القومية الجديدة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وضرورة إنجاز المشروعات الجديدة وفقا للجداول الزمنية المحددة لها، تنفيذًا لخطة الوزارة في التوسع بإنشاء الجامعات وإتاحة التعليم العالي.

وأشار إلى أهمية متابعة العمل لضمان تنفيذ المشروعات التعليمية الجديدة طبقا لأعلى المواصفات العالمية، مع تأكيد توافر متطلبات العملية التعليمية شاملة المباني التعليمية، والمعامل البحثية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة.

وأضاف عبدالغفار، أن الجامعات الجديدة يجري تنفيذها بما يرقى لاستضافة البرامج التعليمية العالمية التي تتوسع الوزارة في التعاون معها وفتح أفرع جديدة لها في مصر، مؤكدا متابعة العمل بشكل مستمر للتوسع في إنشاء جامعات جديدة لمواكبة الطلب المتزايد على التعليم العالي، وخلق محور تنموي مهم في المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما ناقشت اللجنة تطورات العمل في وضع أسس ومعايير تشكيل الهياكل الإدارية واللوائح الأكاديمية، وتوصيف البرامج الدراسية، وتحديد رؤية ورسالة العمل بها، وكذلك آليات تصميم وتنفيذ البنية المعلوماتية التحتية اللازمة لهذه الجامعات، وتأكيد تنفيذها كجامعات ذكية.

واستعرض الاجتماع تطورات العمل في الجامعات التكنولوجية الجديدة بقويسنا والقاهرة الجديدة وبني سويف، وأكد الوزير إعطاء الأولوية للانتهاء من استكمال الجامعات التكنولوجية الثلاثة لتصبح جاهزة للعمل مع مطلع العام الدراسي المقبل، وكذلك تحديد آليات إدراجها في التنسيق.

وتابعت اللجنة تطورات العمل في مشروعات جامعات الملك سلمان الدولية، والجلالة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والتوسع في الجامعة اليابانية.