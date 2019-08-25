وصل الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار" للمثول للتحقيق أمام لجنة الشكاوى.

وكان المجلس القومي للمرأة، تقدم بشكوى ضد تامر أمين بسبب حلقته التي استضاف فيها رانيا علواني لاتهامه بالتهكم على عمل المرأة.