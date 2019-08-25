قررت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، وقف تامر أمين مقدم برنامج آخر النهار على قناة النهار، عن ممارسة النشاط الإعلامي لحين توفيق أوضاعه القانونية بالقيد في النقابة، كما قررت إبلاغ النيابة ضده.

وحصلت "الوطن" على صورة من القرار الذي جاء بسبب شكوى المجلس القومي للمرأة ضد تامر أمين، لاتهامه بالتهكم على عمل المرأة في الحلقة التي استضاف فيها رانيا علواني، وفيما يلي نص القرار..

وكان الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار" وصل للمثول للتحقيق أمام لجنة الشكاوى.

وكان المجلس القومي للمرأة، تقدم بشكوى ضد تامر أمين بسبب حلقته التي استضاف فيها رانيا علواني لاتهامه بالتهكم على عمل المرأة.

وتلقت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شكوى من المجلس القومي للمرأة ضد قناة "النهار" بشأن ما بدر من المذيع تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" في حلقته مع راينا علواني.

وبحسب الشكوى، فإن المذيع تهكم وسخر من قيم المجتمع خلال الحلقة المذكورة، كما سخر من زوج الضيفة وعملها، وتهكم على عمل المرأة بألفاظ وعبارات لا تليق.

وقال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى، لـ"الوطن"، إن اللجنة قررت استدعاء رئيس مجلس ادارة القناة في جلسة تحقيق، غدا، في الرابعة عصرا.

تأتي هذه الشكوى بعد شكوى مماثلة قدمها المجلس القومي للمرأة ضد ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا" على قناة "الحياة"، بسبب تهكمها على "البدناء" في حلقة تناولت فيها موضوع السمنة.