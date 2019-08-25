أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، قرارات تعيين جديدة، نصت على تكليف الدكتور علي جودة محمد الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية وكيلًا للكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وتعيين الدكتور ناصر خميس الجيزاوي الأستاذ بقسم المحاصيل بكلية الزراعة وكيلًا للكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وتعيين الدكتور إيهاب محمد فريد الأستاذ بقسم الأراضي بكلية الزراعة وكيلًا للكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما شملت القرارات تعيين الدكتور هشام محمد البطش الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة ببنها رئيسا لمجلس القسم، كما أصدر قرارا بقيام الدكتور أيمن عبدالحميد أمين الأستاذ المساعد بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة ببنها بأعمال رئيس مجلس القسم.

من جانبه قال الدكتور جمال السعيد أن الجامعة حريصة على سرعة إصدار قرارات تعيين الوكلاء ورؤساء الأقسام بالكليات المختلفة، وذلك في إطار خطتها لاستكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية بها.