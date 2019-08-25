قال المهندس ايسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن المرحلة الأولى من حملة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي جرى مدها لنهاية شهر سبتمبر، والتي كان من المقرر لها أن تنتهي هذا الشهر.

وأضاف مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات في تصريحات لـ"الوطن"، أن عدد السيدات اللائي خضعن للكشف في المرحلة الأولى، وصل إلى ما يقرب من مليون وخمسمائة ألف سيدة.

وأضاف أن المبادرة تستهدف ما يقرب من 28 مليون سيدة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من الحملة شارك فيها 1030 فريقا طبيا من السيدات.

جدير بالذكر أن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي، تؤدي جميع الخدمات للسيدات بالمجان.