كشفت آية عمر، خريجة الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، وإحدى المتطوعين في مبادرة "حياة كريمة"، تفاصيل أعمال المبادرة، والتي تهدف إلى التغيير والتطوير وتجميع مؤسسات المجتمع المدني والجهات التنفيذية القائمة على المبادرة لتوحيد كل جهود المجتمع.

وقالت، خلال حوارها مع الإعلامى أسامة كمال، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية " dmc"، إن هذه التحركات هدفها تحقيق أهداف مبادرة حياة كريمة، وسد الفجوات التنموية، والاستثمار في البشر، والتأثير في المواطن البسيط.

وذكرت خريجة الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب أنه يوجد 277 قرية أكثر احتياجا في مصر حتى الآن، وتطويرهم ينقسم لثلاث مراحل، بدأت المرحلة الأولى منذ 6 أشهر، والتي تغطى 87 قرية موزعين على 11 محافظة.

ولفتت آية عمر إلى أن محافظة أسيوط رقم 1 في القرى الأكثر احتياجا ثم محافظة سوهاج.

وأوضحت أن هناك استراتيجيات للمتابعة والتقييم الدورى، من خلال الغرفة المركزية، التى تتابع وتحلل وتوثيق البيانات، ثم يتم التواصل بالمواطنين عبر عناصر الرصد الميداني.

وأشارت آية عمر، إلى أن المبادرة بدأت في يناير الماضى، من خلال دراسة الأوضاع على الأرض من خلال عدد من العناصر الميدانية لدراسة احتياجات الأسر ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي ومتابعة وسائل الإعلام وعرض الأفكار على الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابعت، "الرئيس دعمنا كثيرا بعد عرض الفكرة عليه، وقدم أفكارا أخرى لتوحيد الجهود، وفخورين بدعمه وثقته فينا"، مشيرا إلى أنهم يسعون للاستفادة من كافة جهود الوزارات ومؤسسات المجتمع المدنى، للوصول للهدف الأساسي.