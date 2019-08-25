وصلت بعثة حجاج الجمعيات الأهلية، اليوم، التابعة إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية إلى مدينة الثغر، وذلك بعد أداء فريضة الحج بالأراضي المقدسة.

واستقبل رضا متولي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية الحجاج بمطار القاهرة ومطار برج العرب، متابعًا نقلهم في أوتوبيسات مكيفة إلى مدينة الإسكندرية.

وقال متولي، إن حجاج المستوى الأول بلغ عددهم 188 حاجًا، والمستوى الثاني بلغ 366 حاجًا، مؤكدًا نجاح موسم الحج 2019 نتيجة التحضيرات المسبقة للسفر بدءًا من الإعلان وفتح باب التقدم وإجراء القرعة العلنية، ثم إعلان النتيجة وسفر الحجاج وأداء المناسك والعودة.

وأكد أن البعثة لم تسشهد أي حالات وفاة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن متابعة مستمرة ويومية لجميع الحجاج من قبل المديرية.