جمال بخيت: تمثيل مصر لدول إفريقيا في قمة مجموعة السبع أمر بديهي

قال الشاعر جمال بخيت، إن مصر من الدول الكبرى، موضحًا أن منجزها الحضاري النابغ غير قابل للتكرار، حيث ضرب المثل بالمفكر هنري برستد مؤلف كتاب "فجر الضمير"، وقال فيه إن مصر شهدت تأسيس الثقافة والعلم والفن والفلسفة والأديان ووعي الإنسان بذاته.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية سناء منصور والإعلامية شيرين عفت، ببرنامج "السفيرة عزيزة"، عبر شاشة "dmc": "مصر هي أم الدنيا، لأنها ولدت الواقع الذي يعيشه العالم، واكتشفت أسرار الهرم الأكبر والتحنيط والمعابد التي يرجع عمرها إلى آلاف السنين ولا تستطيع وسائل التكنولوجيا العالمية إنجازها".

وتابع: "مصر تلعب دورًا كبيرًا، وعندما تمثل دول قارة إفريقيا في قمة الدول السبع الكبرى فإن هذا هو الوضع البديهي، وهذا ما يقوله الأفارقة أيضًا، فمثلًا عندما يحتفلون بتحررهم واستقلالهم فإنهم لا ينسون دور مصر، لانها أم تحرر القارة في العصر الحديث".