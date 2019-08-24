توقع الإعلامي خالد أبو بكر، أن يعقد الرئيس السيسي عددًا من اللقاءات الثنائية المكثفة على هامش مشاركته في قمة الدول السبع الكبرى.

وأضاف خلال حلقة اليوم ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن دعوة مصر للمشاركة في هذه القمة يعد دليلًا على قوة مصر ومكانتها، بصفتها رئيسة للاتحاد الإفريقي.

وتابع أن القمة ستناقش على مدار 3 أيام، القضايا الاقتصادية والتحديات المالية ذات التأثير على الاقتصاد العالمي.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح اليوم إلى مدينة بياريتز الفرنسية، للمشاركة فى قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن قمة الدول السبع تتناول هذا العام عدداً من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولى ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسُبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة فى أفريقيا، فضلاً عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.