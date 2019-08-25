ألقت أجهزة الأمن القبض على الأب المتهم بالتعدي على طفل في الشرقية بسبب مشاجرة بينه وبين نجله.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر من خلاله مشاجرة بين طفلين، وقيام والد أحدهما بالتعدي على الطفل الآخر وطرحه أرضا بطريقة عنيفة، ما أدى إلى إصابته.

وتبين من الفحص حدوث مشاجرة بين طفلين "9 سنوات"، مقيمان بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وقيام والد أحد الأطفال بالتعدي على الطفل الآخر على خلفية المشاجرة.

قام والد الطفل المعتدى عليه بتحرير محضر بالواقعة.وتم ضبط المتهم، وبسؤاله قرر أنه أثناء قيامه بفض المشاجرة بين الطفلين حدثت إصابة الطفل.