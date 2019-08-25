شهد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حفل تكريم بنك التعمير والإسكان لأوائل طلاب التعليم العام والفني للعام الدراسي 2018/2019 بالتعاون بين الوزارة وبنك التعمير والإسكان.

وأعرب شوقي عن سعادته للمشاركة في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية والذى يشمل للمرة الأولى طلاب الدمج والمتفوقين STEM، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار بروتوكول التعاون المشترك مع بنك التعمير والإسكان في مجال رعاية النوابغ والمتفوقين دراسيًّا، ورعايتهم حتى تخرجهم، وتقديم مكافآت مجزية لهم تحفزهم على مواصلة تفوقهم، والذى يمثل صورة مضيئة لقيام البنك بمسئوليته المجتمعية التي نسعى جميعًا إلى تعزيزها لدى كافة المؤسسات.

ولفت الدكتور طارق شوقي إلي أن مثل تلك المبادرات تعكس تضافر الجهود والتعاون الحقيقي بين كافة المؤسسات؛ لتكون نموذجًا إيجابيًّا يحتذى به في مجال القيام بالمسئولية المجتمعية، مؤكدًا أن التعليم مسئولية قومية تضامنية، والنجاح في تحقيق أهدافه والارتقاء به يعتمد بشكل رئيس على تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية بمختلف مستوياتها.

وقال الدكتور طارق شوقى: "إننا نعمل على تطوير المنظومة التعليمية في مصر بدعم من القيادة السياسية"، مشيرًا إلى أن التطوير في المرحلة الثانوية العامة يعتمد على الفهم وقياس مهارات الطلاب، ونواتج التعلم، والجديد هو أسلوب التحضير وطريقة الاستذكار لإعداد الطلاب للجامعة وسوق العمل، وتواجه الوزارة تحديات لتغيير الموروث الثقافى من الاعتماد على الحفظ والدروس الخصوصية وغيرها.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تدريب المعلمين لمساعدة الطلاب في الصفين الأول والثاني الثانوي العام على نوعية الأسئلة الجديدة، كما سيتم توفير فيديوهات تعليمية على بنك المعرفة، مطالبًا بعودة الطلاب للمدرسة لتحقيق الاستفادة، وعدم اللجوء لمراكز الدروس الخصوصية، مؤكدًا أننا نستهدف تحقيق متعة التعلم، وتشجيعهم على الاستمرار في رحلة التعلم مدى الحياة.

وأضاف الوزير أن ما تم إنجازه في البنية التحتية يعد إعجازًا حيث تم تزويد 2500 مدرسة ثانوي بأجهزة السيرفر، وإعداد نصف مليون امتحان في 10 أيام ووراء ذلك جيوش وكوادر من الوزارة، كما تم إنشاء 11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية تقدم تعليمًا فنيًا متميزًا مما يؤهلها للمنافسة عالميًا، بالإضافة إلى إنشاء 35 مدرسة يابانية، حيث اختارت دولة اليابان استضافة مصر للحديث حول تجربة المدارس اليابانية ونجاحها في مصر.

وفي ختام كلمته تقدم شوقي بالشكر والتقدير إلى العاملين ببنك الإسكان والتعمير، وعلى رأسهم الأستاذ فتحي السباعي منصور رئيس مجلس الإدارة، على جهودهم فى تنظيم هذا الحفل ودعم العملية التعليمية، والوقوف بجانب أبنائنا المتفوقين، ودعمهم ماديًّا ومعنويًّا، كما توجه بخالص التهنئة إلى أبنائه وبناته المتفوقين والمتفوقات، متمنيًا لهم الانطلاق نحو الريادة؛ ليحققوا لأنفسهم النجاح والتفوق، ولوطنهم التقدم والازدهار.

ومن جانبه وجه الأستاذ حسن غانم الشكر للدكتور طارق شوقي على الجهد الذى يبذله للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وقدم التهنئة للطلاب والطالبات على تفوقهم وحصولهم على المراكز الأولى في امتحان شهادة الثانوية العامة والثانوية الفنية والثانوية للمكفوفين والدمج ومدارس المتفوقين للعام الدراسي 2018/ 2019 متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق.

وأشار إلى أن رعاية البنك لهذه الاحتفالية تأتى في إطار تعزيز الدور الذى يقوم به بنك التعمير والإسكان في مجال رعاية أبنائه من الطلاب والطالبات المتفوقين علميًا، وإيمانًا بأهمية الدور الذى تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية في نطاق "المسئولية المجتمعية" وضرورة المشاركة الفعالة في خدمة قضايا المجتمع.

و أكد الأستاذ حسن غانم حرص البنك على رعاية أبنائه من الطلبة والطالبات الأوائل والتي تستمر حتى نهاية المرحلة الجامعية، ويشمل برنامج الرعاية عدد (14) طالب وطالبة من الأوائل يتم دعمهم ماليًا بمبلغ قدره ألف جنيه شهريًا وذلك بدءًا من الشهر الأول لالتحاقه بالجامعة وحتى آخر شهر عند التخرج، وتحفيز الطلبة والطالبات على الاستمرار في التفوق حيث يستمر صرف الدعم المالي بشرط حصول الطالب على تقدير جيد جدًا على الأقل في السنة الدراسية الجامعية السابقة، كما تصرف مكافأة تخرج قدرها خمسة آلاف جنيه عند حصوله على تقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، وعشرة آلاف جنيه عند حصوله على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وبالإضافة إلى ذلك يتم منح الطالب جهاز (lap top) وحزمة برامج (software) تتناسب وكلية التخصص علاوة على قيمة اشتراك شهري للإنترنت، كما يمنح الأوائل مجموعة من الكتب القيمة.

وفى ختام الحفل تم تكريم الطلاب والطالبات الأوائل ومنحهم الهدايا، والبالغ عددهم 34 طالب وطالبة مقسمين 8 طالب/طالبة من طلاب الثانوية العام و20 طالب/طالبة تعليم فني وطالب من الطلاب المكفوفين و3 طلاب دمج و2 من مدارس المتفوقين.

حضر حفل التكريم الأستاذ فتحي السباعي رئيس مجلس إدارة البنك، والأستاذ حسن غانم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، والأستاذ هشام السنجري رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والأستاذ خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والأستاذ عمرو الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للتربية الاجتماعية، وعدد من قيادات الوزارة.