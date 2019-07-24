أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، دعمه ورعايته للطلبة والطالبات المتفوقين علمياً من أبناء المحافظة، من أجل تحقيق نهضة وتقدم المحافظة فى كافة المجالات، مشيرا إلى الجهود المبذولة لدعم ورعاية المتفوقين علميًا، وتوفير كافة الإمكانات والوسائل التعليمية المتاحة للنهوض بالعملية التعليمية لتخريج جيل قادر على استكمال مسيرة التنمية وإحداث نهضة حقيقية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال تكريم المحافظ، اليوم، بمكتبه الطلاب الأوائل فى امتحانات الثانوية العامة والأزهرية هذا العام، والحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية وهم أحمد سامح السيد فرج، من مدرسة شاكر فرج الثانوية بنين بأبو حمص الثاني مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 409.5 علمي علوم، ونور منصور سعد علي، من مدرسة حوش عيسى الثانوية بنين الثاني مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 409.5 علمي علوم، وهدير علاء محمد أبو عجور، من مدرسة دمنهور الثانوية بنات الثاني مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 409.5 علمي علوم، ومحمد فايز حسين عبد اللطيف، الأول على القسم العلمي بمعهد إيتاي البارود بمجموع 99.2%، وأحمد سلامة عبد الموجود عبد المقصود، الأول على القسم الأدبي بمعهد نصر الله بمجموع.97.6% و الرابع على مستوى الجمهورية، وأمير محمد طه البرعي، الأول على قسم الأدبي مكفوفين بمعهد إيتاي البارود بمجموع 72.3%.

وأعرب المحافظ، عن سعادته بتكريم المتفوقين، مؤكدا أنهم نماذج مشرفة للمحافظة أدخلت الفرحة على قلوب أسرهم وذويهم، وأن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلبة نظراً لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم نحو التفوق، مشيرًا إلى فخره واعتزازه بأبنائه الطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم، على ما بذلوه في سبيل توفير جميع سبل الدعم وتهيئة المناخ المناسب لأبنائهم.

ومنح المحافظ، شهادات تقدير ومبالغ مالية للطلاب المتفوقين، لتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتفوق ولكى يكونوا قدوة حسنة ونموذج مشرف لأقرانهم من الطلبة والطالبات بالمحافظة، متمنياً لهم دوام التوفيق في حياتهم الدراسية المستقبلية وتحقيق طموحاتهم، كما حثهم على مواصلة واستثمار نبوغهم فى خدمة وطنهم ومحافظتهم فى كافة المجالات، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

حضر التكريم الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والمهندس عبدالرحمن الشهاوي السكرتير العام، والدكتور محمد سعد وكيل التربية والتعليم، والشيخ عبدالفتاح البسطراوي رئيس منطقة البحيرة الأزهرية، ورئيس مجلس الأمناء بالبحيرة وأهالى وأُسر الطلاب المكرمين.